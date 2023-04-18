'Çin'in büyümesi yüzde 6'ya ulaşabilir'

CE analistleri bu yılın ocak ayında 2023 yılı için büyüme beklentisini yüzde 5,5 olarak tahmin etti.

CE tarafından yayınlanan bir nota göre analistler, Çin'in ekonomik faaliyetlerinde önümüzdeki aylarda toparlanma için hala yer olduğu görüşünde. Notta tüketici güveninin toparlandığı ve kredi büyümesinin hızlandığı belirtildi.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 olan beklentilerin üzerinde yüzde 4,5 büyüdü.