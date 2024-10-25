Çin'in çelik ihracatının düşmesi bekleniyor

Dünya çelik üretiminin yaklaşık %55'ini gerçekleştiren Çin'in ihracatının bu yıl, 2016'dan bu yana ilk kez 100 milyon ton sınırını aşması bekleniyor.

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Macquarie Capital stratejistleri Çin'in çelik ihracatının bu yıl 109 milyon tona ulaşacağını, 2025'te ise 96 milyon tona gerileyeceğini öngörüyor.

Yatırım bankası analistleri CNBC'ye yaptıkları açıklamada, ticaret tarifelerinin Çin'in çelik ihracatını daha da azaltabileceğini, ancak bunun gerçekleşmesi için bir süre gerekebileceğini belirtti.

Bu tahminler Citigroup tarafından görüşülen analistler tarafından da yinelendi. Çelik danışmanlık şirketi Mysteel'den analist Ren Zhuqian, Citigroup'un bu ayki bir notunda, Çin'in çelik sevkiyatının anti-damping önlemleri nedeniyle gelecek yıl ve sonrasında "aşağı yönlü" olacağını söyledi.