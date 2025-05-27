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Çin'in çelik tüketiminde düşüş bekleniyor

Çin'in çelik tüketiminin 2050 yılına kadar neredeyse yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

27.05.2025 - 10:22 | | Foreks Haber
Çin'in çelik tüketiminde düşüş bekleniyor

Capital Economics ekonomistlerinden Abhijit Surya'ya göre Çin ekonomisi, uzun süredir devam eden yatırım odaklı büyüme modelinin sınırlarına giderek daha fazla ulaşıyor gibi görünüyor.

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Surya, daha fazla büyümenin önündeki engellerin açık bir işareti olarak ülkedeki emlak krizine işaret ediyor. Araştırma grubu, 2023 yılında 905 milyon ton olan Çin'in toplam çelik tüketiminin 2050 yılına kadar 520 milyon ton civarına düşeceğini tahmin ediyor.

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