Çin'in çelik üretimi düştü

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi geçtiğimiz ay 82,94 milyon ton ham çelik üretirken, bu rakam Haziran ayında 91,61 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

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Verilere göre çelik üretimi bir önceki yıla göre %9 azaldı.

NBS'ye göre, 2024 yılının ilk yedi ayında üretim bir önceki yıla göre %2,2 düşüşle 613,72 milyon tona geriledi.