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Çin'in çelik üretimi düştü

Çin'in ham çelik üretimi Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %9,5 oranında azalarak ikinci ayda da düştü.

15.08.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Çin'in çelik üretimi düştü

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi geçtiğimiz ay 82,94 milyon ton ham çelik üretirken, bu rakam Haziran ayında 91,61 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

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Verilere göre çelik üretimi bir önceki yıla göre %9 azaldı.

NBS'ye göre, 2024 yılının ilk yedi ayında üretim bir önceki yıla göre %2,2 düşüşle 613,72 milyon tona geriledi.

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