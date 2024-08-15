Çin'in çelik üretimi düştü
Çin'in ham çelik üretimi Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %9,5 oranında azalarak ikinci ayda da düştü.
15.08.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi geçtiğimiz ay 82,94 milyon ton ham çelik üretirken, bu rakam Haziran ayında 91,61 milyon ton olarak gerçekleşmişti.
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Verilere göre çelik üretimi bir önceki yıla göre %9 azaldı.
NBS'ye göre, 2024 yılının ilk yedi ayında üretim bir önceki yıla göre %2,2 düşüşle 613,72 milyon tona geriledi.