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Uzmanpara Çin'in devlet fonları hisse aldı
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Çin'in devlet fonları hisse aldı

Çin'in devlet fonları son beş ayda 50 milyar dolar tutarında hisse aldı.

14.03.2024 - 12:02 | | Foreks Haber
Çin'in devlet fonları hisse aldı

Bloomberg Intelligence (BI) tarafından yapılan bir analize göre Çin'in devlet fonları son beş ayda ülkenin hisse senetlerinden yaklaşık 50 milyar dolar satın aldı ve ülkenin en üst düzey yasa koyucularının yıllık toplantısı sırasında alımlar yavaşladı.

BI raporuna göre aralarında devlet varlık fonu Central Huijin Investment Ltd.'nin de bulunduğu fonlar, alımların çoğunu ocak sonu ve şubat başında borsa yatırım fonları aracılığıyla yaptı. Verilere göre geçen haftanın ilk iki gününde yaklaşık 5 milyar dolar harcanmış olsa da bundan sonra akışlar neredeyse sıfıra indi.

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