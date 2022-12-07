Çin'in döviz rezervi yükseldi

Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre Çin'in döviz rezervi kasım ayı sonunda, ekim ayına göre 65,1 milyar dolar arttı.

Ekim sonunda 3 trilyon 52 milyar dolar olan döviz rezervi kasım sonunda 3 trilyon 117 milyar dolar oldu.

Kasım sonunda altın rezervi de ekim sonundaki 102,67 milyar dolardan 111,65 milyar dolara çıktı.

Ons olarak altın rezervi 62,64 milyon onstan 63,67 milyon ons seviyesine yükseldi.