Çin'in döviz rezervleri 3.2 trilyon doları aştı

Çin Merkez Bankası tarafından açıklanana verilere göre temmuz ayında döviz rezervleri 11 milyar dolar artışla 3 trilyon 204 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi önceki ay 3 trilyon 193 milyar dolar olan rezervlerin 3,2 trilyon dolara çıkacağı yönündeydi.

Aynı ayda Çin'in altın rezervinde de artış yaşandı. Bir önceki ay 67,95 milyon ons seviyesinde olan rezerv miktarı geçen ay 68,69 milyon onsa çıktı. Altın rezervinin parasal değeri 129,9 milyar dolardan 135,4 milyar dolara yükseldi.

Çin dünyanın en yüksek rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.