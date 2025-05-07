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Çin'in döviz rezervleri artış gösterdi

Çin'in döviz rezervi varlıklarının nisan ayında 3 trilyon 281 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

07.05.2025 - 14:29 | | AA
Çin'in döviz rezervleri artış gösterdi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Nisan 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri nisan sonunda bir önceki aya göre 41 milyar dolar artış kaydetti.

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Mart ayına kıyasla yüzde 1,27 artan rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 281 milyar dolara ulaştı. Çin'in döviz rezervleri, 17 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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