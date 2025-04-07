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Çin'in döviz rezervleri arttı

Çin'in döviz rezervleri Mart ayında, zayıflayan ABD dolarının dolar dışı varlıkların değerini artırmasıyla piyasa beklentilerinin altında da olsa artış gösterdi.

07.04.2025 - 09:03 | | Foreks Haber
Çin'in döviz rezervleri arttı

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri Mart ayı sonunda 13,44 milyar dolar artarak 3,241 trilyon dolara yükseldi. Ekonomistler rezervlerin geçen ay 3,252 trilyon dolara yükselmesini bekliyordu.

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Çin'in altın rezervleri Mart ayı sonunda 73,7 milyon onsa yükselerek bir önceki ayın sonunda 73,61 milyon iken, merkez bankasının satın alma serisini art arda beşinci aya taşımasıyla arttı.

Resmi verilere göre, Çin'in altın rezervlerinin değeri Şubat ayındaki 208,64 milyar dolardan Mart ayında 229,6 milyar dolara yükseldi.

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