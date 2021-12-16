Çin'in enerji tüketimi arttı

Ocak-kasım döneminde enerji tüketiminde artış yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu kasım ayında toplam 261,5 milyar yuan tutarında 14 sabit varlık yatırımına onay verdi.

Komisyon ayrıca, bahar dönemi için Çin'in gübre arzının garanti altına alınacağını, gübre piyasasında istikrarın sağlanması için tedbirlerin alınacağını da duyurdu.