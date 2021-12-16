Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'in enerji tüketimi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'in enerji tüketimi arttı

Çin'in enerji tüketimi arttı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre Çin'in enerji tüketimi kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

16.12.2021 - 07:35 |
Çin'in enerji tüketimi arttı

Ocak-kasım döneminde enerji tüketiminde artış yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu kasım ayında toplam 261,5 milyar yuan tutarında 14 sabit varlık yatırımına onay verdi.

Komisyon ayrıca, bahar dönemi için Çin'in gübre arzının garanti altına alınacağını, gübre piyasasında istikrarın sağlanması için tedbirlerin alınacağını da duyurdu.

Bakan Koca'dan dikkat çeken 2020 Mart vurgusu: Büyük farklar yok!
Demirören'den Bakü'ye dev yatırım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Uzman isimlerden asgari ücret mesajı! İşte en yüksek maaş...
"Asgari ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir"
Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması
Camdaki Kız’da Sema gerçeği ortaya çıktı! 'Nasıl bir yalanın içine attınız Nalan'ı'
Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe açıklaması
BDDK'dan kredi açıklaması: Gerekli kontroller yapılacak
Yılmaz Vural bombası! Maçı tribünden izledi
10 yıldır telefon kullanmıyor! Tercihleri burası oldu
1100 metreden geldi! Başlangıçta denizanası sandı
Gülçin Ergül kazada sevgilisini kaybetti! Cemre Kemer'den ilk açıklama geldi
Merak ediliyordu! Emekliye büyük zam yolda
Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
Bakan Koca'dan dikkat çeken 2020 Mart vurgusu: Büyük farklar yok!
Bakan Koca'dan dikkat çeken 2020 Mart vurgusu: Büyük farklar yok!
Demirören'den Bakü'ye dev yatırım!
Demirören'den Bakü'ye dev yatırım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Uzman isimlerden asgari ücret mesajı! İşte en yüksek maaş...
Uzman isimlerden asgari ücret mesajı! İşte en yüksek maaş...
"Asgari ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir"
"Asgari ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir"
Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması
Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması
Camdaki Kız’da Sema gerçeği ortaya çıktı! 'Nasıl bir yalanın içine attınız Nalan'ı'
Camdaki Kız’da Sema gerçeği ortaya çıktı! 'Nasıl bir yalanın içine attınız Nalan'ı'
Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe açıklaması
Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe açıklaması
BDDK'dan kredi açıklaması: Gerekli kontroller yapılacak
BDDK'dan kredi açıklaması: Gerekli kontroller yapılacak
Yılmaz Vural bombası! Maçı tribünden izledi
Yılmaz Vural bombası! Maçı tribünden izledi
10 yıldır telefon kullanmıyor! Tercihleri burası oldu
10 yıldır telefon kullanmıyor! Tercihleri burası oldu
1100 metreden geldi! Başlangıçta denizanası sandı
1100 metreden geldi! Başlangıçta denizanası sandı
Gülçin Ergül kazada sevgilisini kaybetti! Cemre Kemer'den ilk açıklama geldi
Gülçin Ergül kazada sevgilisini kaybetti! Cemre Kemer'den ilk açıklama geldi
Merak ediliyordu! Emekliye büyük zam yolda
Merak ediliyordu! Emekliye büyük zam yolda
Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
Newcastle United'dan Dusan Vlahovic için 100 milyon euroluk teklif

Newcastle United'dan Dusan Vlahovic için 100 milyon euroluk teklif

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı