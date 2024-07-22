'Çin'in faiz indirimi oyun değiştirici olamaz'

Citi, Pekin'in bu yılki ekonomik büyüme hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için konut envanterini geri almak da dahil olmak üzere daha fazla emlak destek önlemi almasını, maliye politikasını hızlandırmasını ve daha fazla parasal gevşeme uygulamasını bekliyor.

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Capital Economics'e göre, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri politika yapıcıların ekonomik yavaşlamaya yanıt verdiğine dair bir güvence sunuyor, ancak asıl ağır yükün maliye politikasından gelmesi gerekecek.