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Uzmanpara'Çin'in faiz indirimi oyun değiştirici olamaz'
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'Çin'in faiz indirimi oyun değiştirici olamaz'

Citigroup ekonomistleri, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) bu sabah yaptığı faiz indiriminin, ekonomik büyümenin 2. çeyrekte beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından faydalı olduğunu, ancak piyasa güvenini tersine çeviren bir oyun değiştirici olmayacağını savundu.

22.07.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
'Çin'in faiz indirimi oyun değiştirici olamaz'

Citi, Pekin'in bu yılki ekonomik büyüme hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için konut envanterini geri almak da dahil olmak üzere daha fazla emlak destek önlemi almasını, maliye politikasını hızlandırmasını ve daha fazla parasal gevşeme uygulamasını bekliyor.

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Capital Economics'e göre, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri politika yapıcıların ekonomik yavaşlamaya yanıt verdiğine dair bir güvence sunuyor, ancak asıl ağır yükün maliye politikasından gelmesi gerekecek.

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