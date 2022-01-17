Çin'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor

Çin Merkez Bankası'nın orta vadeli kredi kolaylığında ve ters repoda faiz oranını 10 baz puan indirmesini değerlendiren ANZ ve Citigroup analistleri, Çin'in politika faizini de aynı miktarda indirmesini beklediklerini ifade etti.

ANZ analisti Zhaopeng Xing yayınladığı raporda, "Çin Merkez Bankası'nın hem 1 yıl vadeli kredi kolaylığı faizini hem de 7 gün vadeli ters repo faiz oranını 10 baz puan indirmesi sonrasında daha fazla faiz indirimi ufukta göründü" değerlendirmesini yaptı.

Yapılan faiz indirimlerinin politika yapıcıların GSYH büyüme oranında istikrarı sağlama niyetlerini gösterdiğini belirten Xing, gösterge konumdaki kredi ana faiz oranının da hem 1 yıl hem de 5 yıl vade için 10'ar baz puan indirilmesini beklediklerini vurguladı.

Xing, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinin büyüyen temerrüt risklerinin Çin Merkez Bankası'nı faiz indirimine yönlendireceğini öngördü.

Citigroup ekonomistleri de yaptıkları değerlendirmede, Çin'in gayrimenkul sektöründe daralmanın önüne geçmek için para politikasını daha da gevşeteceğini savundu.

Ekonomistler, Çin Merkez Bankası'nın hem 1 yıl hem de 5 yıl vade için politika faizini bu ay 10'ar baz puan indireceğini tahmin ederken, yılın ilk yarısında politika faizinde toplamda 25 baz puan ve ters repo faizinde 50 baz puan indirim beklediklerini de belirttiler.