Çin'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor

Çin Merkez Bankası'nın olası bir faiz indiriminin ardından zorunlu karşılık oranının azaltılmasının da gündeme geleceği öngörülüyor.

Bloomberg News'un 20 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankette katılımcıların 15'i Çin Merkez Bankası'nın 1 yıl vadeli MLF faiz oranını indireceğini öngörürken, bu katılımcıların 11'i 10 baz puan, 4'ü ise 5 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin etti. 5 katılımcı ise MLF faizinin yüzde 2,85 seviyesinde kalmasını bekliyor.

Citigroup ekonomistleri de, Çin Merkez Bankası'nın cuma günü faiz indirmesi halinde gelecek hafta zorunlu karşılık oranında 50 baz puanlık bir indirim yapılacağını, bu yolla piyasaya 1,2 trilyon yuan likidite sağlanacağını öngördü.