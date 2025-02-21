Çin'in faiz oranını düşürmesi bekleniyor

CNBC'ye konuşan ekonomistler, Çin Merkez Bankası'nın dün gösterge kredi faiz oranlarını sabit tutmasının ardından yaptıkları değerlendirmede ülkenin yıllık parlamento toplantısının ardından Çin'in önümüzdeki ay ana politika faiz oranını düşürebileceğini söyledi.

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Çin Halk Bankası dün 1 yıllık LPR'yi %3,1'de ve 5 yıllık LPR'yi %3,6'da tuttu. Hong Kong Çin Üniversitesi işletme fakültesi yardımcı doçenti Bruce Pang, "Federal Rezerv'in faiz indirimlerinin yavaşlamasıyla birlikte bankaların net faiz marjları ve döviz kuru üzerindeki baskı, Çin'in politika faizinin dengelenmesine yol açıyor" dedi.

Bununla birlikte Pang, zorunlu karşılık oranında önümüzdeki ay 50 baz puanlık bir indirim bekliyor ve ülkenin ana politika faizi olan 7 günlük ters repo faizinin bu yıl 40 ila 50 baz puan düşürülmesini öngörüyor.