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Çin'in gizli borcu artıyor

Çin'in 2,3 trilyon dolarlık gizli borcu bu yıl daha da artıyor gibi görünüyor.

24.03.2021 - 07:49 | | Foreks
Çin'in gizli borcu artıyor

Çin'de hükümetle ilişkili düşünce kuruluşlarından Ulusal Finans ve Kalkınma Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Liu Lei, Çin'in geçen yıl 14,8 trilyon yuan (2,3 trilyor dolar) olan gizli borcunun bu yıl daha da artmakta olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarını artırma ve pandemi sürecinde büyümeyi destekleme baskısı altında olduklarını belirten Liu Lei, bunun 2020'de bütçe dışı borçlanmayı 2019 yılındaki 13,9 trilyon yuana göre yüzde 6,8 artırdığına işaret etti.

Yerel hükümetlerin yatırımları genişletmek için baskı altında olmaları nedeniyle gizli borcu artırmak için yollar bulacaklarını ifade eden Liu Lei, "Uzun vadede, ekonomi hala aralarında dış ortamdaki belirsizliğin ve yaşlanan nüfusun da olduğu pek çok ters rüzgar ile hala karşı karşıya" diye konuştu.

Liu, gizli borcun ek faiz ödemeleri nedeniyle yılda 700 milyar yuandan fazla artabileceğini de belirtti.

Çin'de yerel hükümetlerin "gizli borçları" konusunda resmi bir hesap tutulmuyor. Yasalara aykırı olan bu borçlanma, değişik kuruluşlar tarafından farklı tutarlarda tahmin ediliyor.

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