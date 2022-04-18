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Çin'in ham çelik üretimi düştü

Çin'de bu yılın mart ayında ham çelik üretimi Covid-19 salgını ve çevresel engellemeler nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre %6'dan fazla düştü.

18.04.2022 - 09:35 |
Çin'in ham çelik üretimi düştü

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre mart ayında Çin'de ham çelik üretimi 88,3 milyon ton oldu.

Bu dönemde günlük ortalama ham çelik üretimi ocak-şubata göre 2,68 milyon tondan 2,85 milyon tona çıkarken, geçen yılın mart ayında 3,03 milyon ton seviyesindeydi.

Yılın ilk üç ayında Çin'de ham çelik üretimi yıllık %10,5 düşerek 271,04 milyon tondan 243,38 milyon tona geriledi.

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