Çin'in ham çelik üretimi düştü

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre mart ayında Çin'de ham çelik üretimi 88,3 milyon ton oldu.

Bu dönemde günlük ortalama ham çelik üretimi ocak-şubata göre 2,68 milyon tondan 2,85 milyon tona çıkarken, geçen yılın mart ayında 3,03 milyon ton seviyesindeydi.

Yılın ilk üç ayında Çin'de ham çelik üretimi yıllık %10,5 düşerek 271,04 milyon tondan 243,38 milyon tona geriledi.