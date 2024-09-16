Çin'in ham çelik üretimi düştü

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre dünyanın en büyük çelik üreticisi ülke geçen ay 77,92 milyon ton ham çelik üretirken, bu rakam Temmuz ayında 82,94 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

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Geçen Aralık ayından bu yana en düşük rakam olan bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre de %10.4 düşüş gösterdi.

Analistler, mevsimsel olarak durgun seyreden talebe ek olarak emlak ve imalat sektörlerinden gelen bir dizi hayal kırıklığı yaratan verinin de çelik fiyatlarına zarar verdiğini söyledi.

Hesaplamalara göre geçen ayın günlük üretim ortalaması yaklaşık 2,51 milyon ton olurken, Temmuz ayında 2,68 milyon ton ve Ağustos 2023'te 2,79 milyon ton oldu.

Analistler, geçen ay güçlü çelik ihracatının yurt içindeki arz baskısının bir miktar hafiflemesine yardımcı olduğunu belirtti.

İstatistik bürosuna göre 2024 yılının ilk sekiz ayında üretim bir önceki yıla göre %3,3 düşüşle 691,41 milyon tona geriledi.

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Pekin, sektördeki kapasite artışını sınırlamak amacıyla 23 Ağustos'tan itibaren çelik kapasite yenileme programını durdurdu.