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UzmanparaÇin'in ham çelik üretimi geriledi
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Çin'in ham çelik üretimi geriledi

Çin'in ham çelik üretimi Nisan ayında beklentileri karşılayamadı. Nisan ayında üretim Mart ayına göre %7 düşerek analistlerin artış beklentilerini boşa çıkardı.

19.05.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
Çin'in ham çelik üretimi geriledi

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre Çin Nisan ayında 86,02 milyon ton ham çelik üretti. Üretim geçen yılın aynı dönemine göre anlamlı bir değişim göstermedi.

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Mart ayında üretim 92,84 milyon ton olmuştu.

Nisan ayında günlük ortalama üretim 2,87 milyon ton oldu. Mart ayında ortalama üretim 2,99 milyon ton ve Nisan 2024'te 2,86 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Danışmanlık şirketi Mysteel tarafından yapılan bir ankete göre çelik üreticilerinin yaklaşık %56'sı Nisan ayında karla çalışırken, bu oran Mart ayında %53 seviyesindeydi..

Pekin'in Mart ayında dev çelik sektörünü üretim kesintileri yoluyla yeniden yapılandırma planlarını açıklamasına rağmen, Çin 2025 yılının ilk dört ayında yıllık %0,4 artışla toplam 345,35 milyon ton ham çelik üretti.

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