Çin'in hizmet faaliyetleri güçlendi

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından açıklanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayındaki 51,5'ten Aralık ayında 52,2'ye yükseldi. Piyasalarda beklenti endeksin 51,7'ye çıkacağı yönündeydi. Endeks, iki yıldır faaliyet daralmasını genişlemeden ayıran 50 işaretinin üzerinde bulunuyor.

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Caixin tarafından ankete katılan hizmet sağlayıcılarına göre, hem iş faaliyeti hem de toplam yeni siparişler geçen ay arttı; tanıtım çabaları ve daha iyi temel talep, yeni satışlardaki son artışı destekledi. Yurt dışındaki müşterilerin verdiği siparişler Aralık ayında düştü ve alt endeks Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.