Çin'in ihracat ve ithalatı zayıfladı

Çin'de mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 ve ithalat yüzde 4,5 azaldı. Ekonomistler ise mayıs ayında ihracatın yüzde 0,4 ve ithalatın yüzde 8 azalmasını bekliyordu.

Ticaret fazlası ise mayıs ayında 92 milyar dolar olan beklentilerin altında 65,81 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yuan cinsinden hesaplandığında mayıs ayında ihracat yüzde 0,8 azalırken, ithalat ise yüzde 2,3 yükseldi. Ticaret fazlası 452,3 milyar yuan oldu.