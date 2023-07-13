Çin'in ihracat ve ithalatında düşüş sürdü

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ihracat ve ithalatı haziran ayında zayıflamasını sürdürdü ve analistlerin tahminlerinden daha olumsuz geldi.

Çin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 ve ithalat ise yüzde 6,8 azaldı. Ekonomistler ihracatın yüzde 9,2 ve ithalatın yüzde 4 azalmasını bekliyordu.

Bir önceki ay ihracatta yüzde 7,5, ithalatta yüzde 4,5 azalma yaşanmıştı.

Ticaret fazlası 74 milyar dolar olan beklentilerin biraz altında 70,62 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çin, ABD ile ticaretinde verdiği fazlayı 28,16 milyar dolardan 28,72 milyar dolara yükseltti.

Yuan cinsinden hesaplandığında haziran ayında ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 2,6 geriledi. Ticaret fazlası 491,3 milyar yuan oldu.