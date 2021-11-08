Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'in ihracatı 300 milyar doları aştı
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'in ihracatı 300 milyar doları aştı

Çin'in ihracatı 300 milyar doları aştı

Çin, ekim ayında 300 milyar doları aşkın ihracat yaptı. Gümrükler Genel İdaresi, ekimde ihracatın yıllık yüzde 27,1, ithalatın ise yüzde 20,6 arttığını bildirdi.

08.11.2021 - 08:02 | | AA
Çin'in ihracatı 300 milyar doları aştı

İhracat gelirleri, aylık 300,2 milyar dolara, ithalat ise 215,7 milyar dolara ulaştı. Eylülde 66,8 milyar dolar kaydedilen dış ticaret fazlası ise ekimde 84,5 milyar dolara çıktı.

Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD ile dış ticaret fazlası geçen aya göre azaldı. Eylülde 42 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlası, ekimde 40,7 milyar dolar oldu.

Çin, ekimde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 29,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Çin ekonomisi, ocak-martta yıllık yüzde 18,3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4,9 büyümüştü.

Galatasaray Nef'in konuğu Igokea

Galatasaray Nef'in konuğu Igokea

Ethereum rekor tazeledi

Ethereum rekor tazeledi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Eş zamanlı operasyon! HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltında

Son dakika... Eş zamanlı operasyon! HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltında

Esenler'de otomobille takla attı, sağlık ekipleriyle tartıştı

Esenler'de otomobille takla attı, sağlık ekipleriyle tartıştı

Japonya'da dönüm noktası! 15 aydır ilk kez Covid-19'dan kimse ölmedi

Japonya'da dönüm noktası! 15 aydır ilk kez Covid-19'dan kimse ölmedi

Nikaragua'da seçim sonuçları bekleniyor

Nikaragua'da seçim sonuçları bekleniyor

18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru ekranı

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru ekranı

Sıradaki Haber
Emeklilik tarihini öne çekmek mümkün! 53 yaşında...

Emeklilik tarihini öne çekmek mümkün! 53 yaşında...

Sıradaki Haber
Kan testiyle 50 kanser türüne teşhis

Kan testiyle 50 kanser türüne teşhis

Sıradaki Haber
Engelli Öğretmen ataması ön başvuruları başladı mı? 2021 Engelli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Engelli Öğretmen ataması ön başvuruları başladı mı? 2021 Engelli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sıradaki Haber