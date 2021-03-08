Çin'in ihracatı arttı

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ihracat Ocak-Şubat döneminde yıllık yüzde 60,6 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 40,0 artış olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ithalat artışı piyasa beklentisi olan yüzde 15,0'in üzerinde yüzde 22,2 oldu. Böylece yılın ilk iki ayında dış ticaret fazlası 103,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi fazlanın 57,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Geçtiğimiz yılın başında Çin'in ihracatı, yaygın karantina, şehir kapanmaları ve virüsün yayılmasını önlemek için hükümet tarafından alınan önlemler nedeniyle düşük açıklanmıştı.

Aynı dönemde yuan bazında ihracat artışı yüzde 50,1, ithalat artışı yüzde 14,5 olurken, ticaret fazlası 675,9 milyar yuan oldu.

Çin'de yeni yıl tatili nedeniyle yılın ilk iki ayı için ticaret rakamları birlikte açıklanıyor.

Sadece Şubat ayı için ihracat yüzde 154,9 artarken, ithalat artışı yüzde 17,3 seviyesinde kaldı. Ticaret fazlası ise 37,83 milyar dolar olarak gerçekleşti.