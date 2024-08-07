Çin'in ihracatı arttı
Çin'in ihracatı Temmuz ayında piyasa beklentilerinin az altında büyüdü ve üst üste dördüncü ayda da artış gösterdi.
07.08.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay ihracat yıllık bazda %7,0 yukarı geldi. Analistlerin tahmini artışın %9,4 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
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Ancak analistler bu artışın, iç harcamaların güçlenmemesi nedeniyle ekonomiyi canlandırmaya yetmeyeceğini öngörüyor.
İthalatta artış hızı %7,2 ile piyasa beklentisi olan %3,3'ün oldukça üzerinde gerçekleşti. İthalattaki bu hızlı artışla dış ticaret fazlası piyasa beklentisi olan 98,4 milyar doların altında, 84,65 milyar dolar olarak belirlendi.