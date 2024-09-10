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UzmanparaÇin'in ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü
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Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre Ağustos ayında Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü. İthalatta artış ise beklentileri yakalayamadı.

10.09.2024 - 09:43 |
Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Beklenti yüzde 6,6 artış olacağı yönündeydi. İthalatta artış ise yüzde 2,5 olan beklentinin çok gerisinde, sadece yüzde 0,5 arttı.

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Yılın ilk 8 ayına bakıldığında ihracat yüzde 4,6 artarken, ithalatta artış yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında 80 milyar dolar olan beklentileri aşarak 91,02 milyar dolara çıkan ticaret fazlası, 8 aylık dönemde 608,49 milyar dolara ulaştı.

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