Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Beklenti yüzde 6,6 artış olacağı yönündeydi. İthalatta artış ise yüzde 2,5 olan beklentinin çok gerisinde, sadece yüzde 0,5 arttı.

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Yılın ilk 8 ayına bakıldığında ihracat yüzde 4,6 artarken, ithalatta artış yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında 80 milyar dolar olan beklentileri aşarak 91,02 milyar dolara çıkan ticaret fazlası, 8 aylık dönemde 608,49 milyar dolara ulaştı.