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Uzmanpara Çin'in ihracatı ve ithalatı arttı
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Çin'in ihracatı ve ithalatı arttı

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre yılın ilk 4 ayında Çin'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5, ithalatı ise yüzde 3,2 arttı.

09.05.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Çin'in ihracatı ve ithalatı arttı

Ocak-Nisan döneminde Çin'in ticaret dengesi 255,66 milyar dolar fazla verdi.

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Veriler yuan cinsinden değerlendirildiğinde ise ilk 4 ayda ihracatta artış yüzde 4,9, ithalatta artış ise yüzde 6,8 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ihracat yüzde 5,1 ve ithalat yüzde 12,2 büyüdü. Çin'in yuan cinsinden ticaret fazlası Nisan ayında 513,45 milyar yuan oldu.

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