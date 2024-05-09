Çin'in ihracatı ve ithalatı arttı

Ocak-Nisan döneminde Çin'in ticaret dengesi 255,66 milyar dolar fazla verdi.

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Veriler yuan cinsinden değerlendirildiğinde ise ilk 4 ayda ihracatta artış yüzde 4,9, ithalatta artış ise yüzde 6,8 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ihracat yüzde 5,1 ve ithalat yüzde 12,2 büyüdü. Çin'in yuan cinsinden ticaret fazlası Nisan ayında 513,45 milyar yuan oldu.