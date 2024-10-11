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Çin'in ihracatında büyüme bekleniyor

Çin'in ihracatının eylülde daha yavaş bir tempoda olsa da büyümeye devam etmesi bekleniyor.

11.10.2024 - 09:11 |
Çin'in ihracatında büyüme bekleniyor

The Wall Street Journal'ın (WSJ) ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre, Çin'in ihracatı eylül ayında muhtemelen daha yavaş bir tempoda da olsa büyümeye devam edecek.

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WSJ anketine katılan analistler, ihracatın bir yıl öncesine göre %6,0 arttığını ve ağustos ayındaki %8,7'lik artıştan yavaşladığını tahmin etti. Ağustos ayındaki %0,5'lik artışın ardından ithalatın yıllık bazda %1,0 artması bekleniyor.

Bu, ticaret fazlasını ağustos ayındaki 91,02 milyar dolardan biraz daha düşük olan tahmini 89,8 milyar dolara getirecek. Veriler pazartesi günü Çin Gümrük Bürosu tarafından yayınlanacak.

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