Çin'in ihracatında büyüme hızlandı

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ihracat Mayıs ayında bir önceki yıla göre %7,6 arttı. Nisan ayında yıllık artış %1,5 olmuştu. Ekonomistler Mayıs ayında ihracatta %4,8-6,0 aralığında büyüme bekliyordu.

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Çin'in ithalatı Nisan ayındaki %8,4'lük artışa ve ankete katılan ekonomistlerin %4,0-4,2'lik büyüme beklentisine kıyasla Mayıs ayında yıllık %1,8 arttı.

Ticaret fazlası Mayıs ayında 82,62 milyar dolar ile Nisan ayındaki 72,35 milyar doların ve ankete katılan ekonomistlerin 73,7 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Çin'in ABD ile ticaretinde verdiği fazla Mayıs ayında Nisan ayındaki 27,24 milyar dolardan 30,8 milyar dolara çıktı. Yılın ilk 5 ayında ABD ile ticarette verilen fazla 128,2 milyar dolar oldu.

Yuan cinsinden bakıldığında Çin'in ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarken, ithalatta artış oranı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.