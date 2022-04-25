Çin'in karantina tedbirleri metalleri vurdu

Çin'de büyümenin yavaşlayacağı endişeleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımının küresel ekonomi için yavaşlatıcı etkilere yol açabileceği değerlendirmeleri bakır fiyatını 1 ayın en düşük seviyesine indirdi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı bu sabah 9972,50 dolar/tona kadar geriledi. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 1 kayıpla 9973,50 dolar/ton seviyesinde.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum fiyatı da yüzde 2,57 kayıpla 3159 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.

International Lead and Zinc Study Group'un küresel çinko ve kurşun piyasalarında şubat ayında arz fazlaları oluştuğunu rapor etmesi de LME'de 3 ay vadeli çinko ve kurşun fiyatlarının yüzde 1,65 ve yüzde 0,93 gerilemesine yol açtı.