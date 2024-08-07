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Çin'in kömür ithalatı 7 ayın zirvesinde

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerlerine göre ülkenin kömür ithalatı Temmuz ayında 7 aylık zirveye çıktı.

07.08.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Çin'in kömür ithalatı 7 ayın zirvesinde

Verilere göre Çin geçen ay 46,21 milyon ton kömür ithal etti. Bu, Aralık ayındaki 47,3 milyon tonluk rekor seviyeden bu yana en yüksek seviye.

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Çin, Haziran ve Temmuz aylarında birkaç rekor kıran sıcak gün kaydetti ve tüketiciler serin kalmak için klimalarını açtıkça elektrik talebini destekledi.

Ocak-Temmuz döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 artarak 296 milyon ton olarak gerçekleşti.

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