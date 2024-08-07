Çin'in kömür ithalatı 7 ayın zirvesinde

Verilere göre Çin geçen ay 46,21 milyon ton kömür ithal etti. Bu, Aralık ayındaki 47,3 milyon tonluk rekor seviyeden bu yana en yüksek seviye.

Haberin Devamı

Çin, Haziran ve Temmuz aylarında birkaç rekor kıran sıcak gün kaydetti ve tüketiciler serin kalmak için klimalarını açtıkça elektrik talebini destekledi.

Ocak-Temmuz döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 artarak 296 milyon ton olarak gerçekleşti.