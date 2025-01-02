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Çin'in konut satışlarında düşüş sürebilir

Çin'in konut satışları 2025'te düşmeye devam edebilir.

02.01.2025 - 10:05 | | Foreks Haber
Çin'in konut satışlarında düşüş sürebilir

Citi analistleri, Çin'in emlak sektörünün Mart ayındaki Ulusal Halk Kongresi'ne kadar bir politika boşluğu ve diğer nedenlerin yanı sıra, yavaş yerel politika uygulaması nedeniyle 2025 yılında düşük performans göstermesinin muhtemel olduğunu öngörüyor.

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Banka, listelenen 35 Çinli emlak geliştiricisinin 2025 satışlarında %23'lük bir düşüş kaydetmesini bekliyor.

Citi analistleri, Çin'in politika desteğinin doğru yönde ilerlediğini ancak uygulanmasının zaman alacağını belirtiyor.

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