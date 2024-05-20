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Uzmanpara Çin'in konut sektörü önlemi yeterli bulunmadı
Haberler Uzmanpara Çin'in konut sektörü önlemi yeterli bulunmadı

Çin'in konut sektörü önlemi yeterli bulunmadı

Çin'in konut sektöründe krizi çözmek için ortaya koyduğu önlemler paketi analistleri tatmin etmedi. Analistler bu önlem paketinin krizi sona erdirmek için hala çok küçük olduğunu söylüyor.

20.05.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Çin'in konut sektörü önlemi yeterli bulunmadı

Cuma günü açıklanan destek paketi, tamamlanmış ancak satılmamış konut stokunu satın almakla görevli devlet şirketlerine verilecek banka kredilerini finanse edilmesi için Çin Merkez Bankası'ndan 300 milyar yuan tutarında bir kolaylık içeriyor.

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Ekonomistler, hem satılmamış konut stokuna göre önlemin sınırlı büyüklüğü hem de tam olarak uygulanmama riski konusunda endişelerini dile getirdi.

Lisheng Wang liderliğindeki Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri yayınladıkları notta, "Konut stoklarının eritilmesine yönelik olanlar da dahil olmak üzere, oyunun kurallarını değiştirecek herhangi bir konut gevşetme tedbiri muhtemelen şu ana kadar mevcut olandan çok daha fazla finansman gerektirecektir" dedi ve bekleyen konut stoklarının 2018 seviyelerine geri döndürülmesinin 7,7 trilyon yuan gerektireceğine dair daha önceki araştırmalara atıfta bulundu.

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