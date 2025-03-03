Çin'in LNG ithalatı 5 yılın en düşük seviyesinde

Asya'nın en büyük ekonomisi, Covid-19'un birçok fabrikayı kapatıp talebi azalttığı ve Çinli alıcıları mücbir sebep ilan etmeye zorladığı 2020'nin başından bu yana en az LNG'yi aldı.

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Kpler verilerine göre, dahili sevkiyatlar bu ay için 4,5 milyon ton olarak gerçekleşti ve Çin üst üste ikinci ay Japonya'nın ardından ikinci büyük ithalatçı oldu.

Rystad Energy Çin gaz araştırmaları başkanı Wei Xiong, Çin'de nispeten sıcak bir kış yaşandığını, depoda bol miktarda arz olduğunu ve endüstriyel talebin oldukça düşük olduğunu söyledi. Wei Xiong, dolup taşan stokların ısıtma sezonunun sonuna kadar ithalat üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Bazı Çinli gaz firmaları son birkaç aydır yurt dışındaki, özellikle de Avrupa'daki daha cazip fiyatlardan yararlanmak için spot kargoları yeniden satıyor.