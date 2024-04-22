Çin'in mali gelirleri ilk çeyrekte geriledi

Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei düzenlediği basın toplantısında, Çin'in vergi gelirlerinin ilk üç ayda %4,9 düşerek 4,9 trilyon yuan (676,48 milyar $) olduğunu ancak kültür, turizm ve gelişmiş imalat sektörlerinden elde edilen gelirlerin hızla arttığını söyledi.

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Yüksek baz ve 2023 vergi indirimi politikaları gibi özel faktörlerin etkisi hariç tutulduğunda, Çin'in mali gelirinin ilk çeyrekte yaklaşık %2,2 oranında arttığını da sözlerine ekledi.

Wang'a göre mali harcamalar ilk üç ayda yıllık bazda %2,9 artarak yaklaşık 7 trilyon yuana ulaştı ve ilk iki ayda görülen %6,7'lik büyümeden önemli ölçüde yavaşladı.

Bakanlık yetkilisi Wang Jianfan, ocak-mart aylarında yerel yönetim özel tahvillerinin yavaş ihraç edilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, ihraçların yerel projelerin finansman ihtiyaçları, inşaat koşulları üzerindeki mevsimsel etki ve tahvil piyasasındaki faiz oranlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Daha önce COVID'in etkisine yanıt olarak, bakanlığın da her yılın başında bu tür tahvil ihraç hacmini artırdığını ve bunun yüksek bir taban oluşturduğunu belirtti.

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Wang, maliye bakanlığının teknoloji öncülüğündeki endüstriyel inovasyonu "tam destek" ile destekleyeceğini, vergi ve harç indirimi politikalarıyla teknoloji inovasyonu ve üretim gelişimini destekleyeceğini söyledi.

İç talepteki durgunluk ve emlak krizinin ortasında Pekin, bu yıl ekonomiyi canlandırmak için yüksek teknolojili üretime yatırım yapmaya yöneldi.

Wang, "Mali politikaların kalitesini ve etkinliğini artırmak ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için makro kontrolü güçlendireceğiz, iç talebi genişletmeye odaklanacağız, yeni büyüme itici güçleri yetiştirip geliştireceğiz ve riskleri önleyip etkisiz hale getireceğiz" dedi.

Bakan yardımcısı, geçen yıl ihraç edilen trilyon yuanlık devlet tahvillerinden elde edilen fonların şubat ayı sonuna kadar yerel yönetimlere verildiğini söyledi. Özellikle bu fonlardan afet önleme ve acil durum yönetimi için yapılan harcamalar ilk çeyrekte %53.4 oranında arttı.