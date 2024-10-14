'Çin'in mali teşviki 10 trilyon yuanı bulabilir'

Banka, Çin devlet tahvili ihracının 4. çeyrekte artabileceğini ve ek ihracın yakın vadede 3 trilyon yuanı bulabileceğini tahmin etti.

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Pinpoint Asset Management baş ekonomisti Zhiwei Zhang, Çin'in Eylül ayı TÜFE ve ÜFE verilerinin aşağı yönlü sürpriz yaparak zayıf iç talep nedeniyle deflasyonist baskının devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.

Zhang, Maliye Bakanlığı'nın hafta sonu düzenlediği basın toplantısında belirtildiği gibi, yönetimin maliye politikası duruşundaki değişikliğin sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olacağını savundu.

Zhang'a göre “mali teşvikin boyutu önemli” ve deflasyonist beklentiler daha da kökleşmeden önce kararlı adımlar atılması gerekecek.