Çin'in petrol tüketiminin artması bekleniyor

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) kimyasallara olan güçlü talebin etkisi ile Çin'in petrol tüketiminin 2030'a kadar büyümeye devam etmesini ve 2030 yılında 780 milyon ton ile tepe yapmasını beklediklerini bildirdi.

CNPC'nin düşünce kuruluşu Ekonomik ve Teknolojik Araştırma Enstitüsü (ETRI) geçen yıl yaptığı açıklamada petrol talebinin 2025'te 730 milyon ton ile zirve yapacağını öngörmüştü.

Bu yıl hazırlanan raporda ise benzin, motorin ve uçak yakıtı talebinin 2025'te 390 milyon ton ile rekor seviyeye çıkacağı, ancak petrokimya talebi ile petrol tüketiminin 2030'a kadar büyümeye devam edeceği belirtildi.

ETRI, Çin'in toplam enerji tüketiminin de 2030 civarında 6,01 milyar ton kömüre denk seviyede tepe yapacağını tahmin etti. Geçen yıl enerji tüketiminin 2035'te 5,6 milyar ton ile tepe yapacağı öngörülmüştü.