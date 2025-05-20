Çin'in Rusya'dan petrol ithalatı azaldı

Rusya'nın Çin'e arzı da Mart ayındaki günlük 2,08 milyon varillik seviyesinden aylık bazda %5,8 düşüş gösterdi.

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Yaptırım uygulanan İran petrolünün en önemli sevkiyat merkezi olan Malezya'dan yapılan ithalat Nisan ayında 7,95 milyon ton ya da günlük 1,93 milyon varil olurken, Mart ayına göre %6,3 azaldı ancak yıllık bazda %96,9 arttı.

Çin'in toplam ham petrol ithalatı Nisan ayında 48,06 milyon ton ya da 11,69 milyon varil/gün olarak gerçekleşerek Mart ayına kıyasla azaldı ancak yaptırım uygulanan sevkiyatların bolluğu ve devlet rafinerilerinin bakım duruşları sırasında stok oluşturması nedeniyle bir önceki yıla kıyasla %7,5 arttı.

Üçüncü en büyük tedarikçi olan Suudi Arabistan'dan yapılan ithalat Nisan ayında yıllık %12,8 düşüşle 5,53 milyon ton veya 1,35 milyon varil oldu.

Gümrükler Nisan ayında İran ve Venezuela'dan ithalat yapılmadığını kaydetti.