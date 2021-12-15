Çin'in sanayi üretimi büyüdü

Kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Ekim ayında yüzde 3,5 olan sanayi üretimi artışının kasım ayında yüzde 3,6'ya yükselmesi bekleniyordu.

Perakende satışlar ise kasım ayında analist beklentilerinin gerisinde bir performans gösterdi. Ekim ayında yüzde 4,9 olan ve kasım ayında yüzde 4,6'ya gerilemesi beklenen yıllık perakende satış artış oranı yüzde 3,6'ya düştü.

Çin'de ocak-kasım döneminde sabit varlık yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüdü. Ekonomistler ise ocak-ekim döneminde yüzde 6,1 olan artış oranının ilk 11 ay sonunda yüzde 5,4 olmasını bekliyorlardı.