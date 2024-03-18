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Uzmanpara Çin'in sanayi üretimi büyüdü
Haberler Uzmanpara Çin'in sanayi üretimi büyüdü

Çin'in sanayi üretimi büyüdü

Çin'in sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda %7,0 arttı. Aralık ayında %6,8 olan sanayi üretimi büyüme hızının Ocak-Şubat döneminde yüzde 5,0'a yavaşlaması bekleniyordu.

18.03.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
Çin'in sanayi üretimi büyüdü

Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar yılın ilk iki ayında %5,5 artarak Aralık ayındaki %7,4'lük artışa göre yavaşladı. Analistler perakende satışların %5,2 artmasını bekliyordu.

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Sabit varlık yatırımları iki aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 artış beklentisine karşılık %4,2 arttı. 2023 yılının tamamında ise %3,0 oranında büyüdü.

Oxford Economics'in Çin ekonomisti olan Louise Loo, "Çin'in faaliyet verileri yılın başında genel olarak istikrar kazandı. Ancak bu gücün bir kısmının tek seferlik olabileceğini düşünmek için hala nedenler var. Tüketiciler yılın bu başlangıcında bayramlarla ilgili harcamalarla geçici olarak canlandı. Bu yıl tüketimle ilgili kararlı bir teşvikin olmaması halinde, bu yıl güçlü bir tüketici harcaması hızını sürdürmenin zor olacağını düşünüyoruz" dedi.

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