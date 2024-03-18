Çin'in sanayi üretimi büyüdü

Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar yılın ilk iki ayında %5,5 artarak Aralık ayındaki %7,4'lük artışa göre yavaşladı. Analistler perakende satışların %5,2 artmasını bekliyordu.

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Sabit varlık yatırımları iki aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 artış beklentisine karşılık %4,2 arttı. 2023 yılının tamamında ise %3,0 oranında büyüdü.

Oxford Economics'in Çin ekonomisti olan Louise Loo, "Çin'in faaliyet verileri yılın başında genel olarak istikrar kazandı. Ancak bu gücün bir kısmının tek seferlik olabileceğini düşünmek için hala nedenler var. Tüketiciler yılın bu başlangıcında bayramlarla ilgili harcamalarla geçici olarak canlandı. Bu yıl tüketimle ilgili kararlı bir teşvikin olmaması halinde, bu yıl güçlü bir tüketici harcaması hızını sürdürmenin zor olacağını düşünüyoruz" dedi.