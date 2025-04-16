Çin'in sanayi üretimi büyüdü
Çin'in sanayi üretimi Mart ayında bir önceki yıla göre %7,7 artarak Ocak-Şubat dönemindeki %5,9'luk büyümeden daha hızlı bir artış gösterdi.
16.04.2025 - 09:11 | | Foreks Haber
Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, sanayi üretiminin analistlerin %5,8'lik büyüme tahminini aştığını gösterdi.
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Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar, ilk iki aydaki %4,0'lık büyümeden sonra Mart ayında %5,9 arttı. Analistler %4,2'lik bir artış bekliyordu.
Sabit varlık yatırımları %4,1'lik büyüme tahminine kıyasla %4,2 oranında genişledi. Yılın ilk iki ayında %4,1 oranında büyümüştü.