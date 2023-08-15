Çin'in sanayi üretimi yavaşladı

Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarında büyüme temmuz ayında beklentilerin altında kaldı.

Sanayi üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı. Ekonomistler haziran ayında yüzde 4,4 olan sanayi üretimi artışının temmuz ayında yüzde 4,3-4,4 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Perakende satış büyümesi de temmuz ayında yüzde 4 olan beklentilerin altında kalarak yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Çin'de sabit varlık yatırımlarındaki büyüme yılın ilk yedi ayında 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler ise yüzde 3,7'lik büyüme bekliyordu.

Gayrimenkul yatırımları bu dönemde %8,5 oranında daralarak yılın ilk altı ayına kıyasla daha kötü bir performans sergiledi.

Kentsel işsizlik oranı haziran ayındaki %5,2'den %5,3'e yükseldi.

Ulusal İstatistik Bürosu genç işsizlik verilerini yayınlamayı durduracağını açıkladı. Haziran ayında 16-24 yaş arası işsizlik oranı %21.3 ile rekor seviyeye ulaştı.