Çin'in tüketim ve yatırımları yavaşladı

Tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar Nisan ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarak Mart ayında kaydedilen %3,1'lik büyümeye ve ekonomistlerin beklediği %4,0'lık artışa göre düşüş gösterdi.

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Çin'in sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %4,2 arttı. Ekonomistler %4,7 artış bekliyordu. ilk çeyrek yatırımlar %4,5 artmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, Nisan ayı sanayi üretiminin Mart ayındaki %4,5'lik artıştan sonra yıllık bazda %6,7 büyüdüğünü belirtti. Bu oran ekonomistlerin %5,5'lik büyüme beklentisinin üzerinde gerçekleşti.