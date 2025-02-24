'Çin'in üretim PMI verisi daralabilir'

Moody's Analytics'in yayımladığı bir notta "Üretim mevcut siparişleri karşılamak için devam ederken, ABD'de Çin'den gelen mallara uygulanacak %10'luk ek bir gümrük vergisi yeni siparişleri etkileyecektir" denildi.

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Çin'in resmi imalat faaliyetleri ölçüsü, fabrikaların Ay Yeni Yılı tatilinden günler önce faaliyetlerini askıya almasıyla Ocak ayında Aralık ayındaki 50,1'den 49,1'e geriledi.

Notta, "Üretim dışı PMI'ya gelince; perakende satışları Ay Yeni Yılı faaliyetinden destek almalı, ancak inşaatın durgunlukta kalması muhtemel" denildi. Çin'in üretim PMI verileri 1 Mart Cumartesi günü açıklanacak.