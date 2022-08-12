Çinli çip üreticisi cirosunu artırdı

SMIC ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 42 oranında artırdığını açıkladı.

SMIC nisan-haziran döneminde 1,9 milyar dolar kar elde ederken net kar 475 milyon dolar olan analist beklentilerinin üzerinde 514,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SMIC CEO'su Zhao Haijun yaptığı açıklamada akıllı telefonlar için talepte yavaşlamanın bazı çipler için fiyatları aşağı çektiğini belirtti.

Zhao ayrıca yılın ilk yarısında 8-inch yonga üretim kapasitesini aylık 53 bin artırmak için 2,5 milyar dolar harcadıklarını da vurguladı.