Çinli gayrimenkul şirketinden tedbir açıklaması

Kaisa, varlık yönetim ürünlerinde daha iyi ödeme çözümleri için çalışmakta olduğunu belirtirken belirtirken, yatırımcılardan sabırlı olmalarını ve şirkete zaman vermelerini istedi.

Kaisa'nın yatırımcılara yaptığı bilgilendirmeye göre, 1,45 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 18 proje satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bu projelerin toplam değeri 81,82 milyar yuan (12,8 milyar dolar) olarak belirlendi.