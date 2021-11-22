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'Çip krizi 2022 ortasında bitebilir'

JP Morgan çip arzındaki küresel yetersizliğin 2022 yılında da devam etmesini, ancak yılın ortasından itibaren durumun iyileşmeye başlamasını beklediğini bildirdi.

22.11.2021 - 08:56 |
'Çip krizi 2022 ortasında bitebilir'

JP Morgan'ın Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırmaları bölümü eş başkanı Gokul Hariharan yaptığı değerlendirmede, "Çip arzında yetersizliğin 2023 yılına uzamasını beklemiyoruz. Ancak 2022 yılı biraz zorlu olmaya devam edecek. Daha fazla arzın piyasaya gelmeye başlaması ile 2022'nin ikinci yarısında işlerin iyileşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa'da entegre cihaz imalatçılarından önemli miktarda kapasite artışı gelmekte olduğunu belirten Hariharan, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.

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