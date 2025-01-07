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UzmanparaCiti, ABD'de işsizliğin yükselmesini bekliyor
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Citi, ABD'de işsizliğin yükselmesini bekliyor

Citi'deki ekonomistler iş gücü piyasasının gidişatı konusunda çoğu kişiden daha kötümser. Ekonomistlerin cuma günü açıklanacak Aralık ayı istihdam raporu için de iyimser olmayan bir tahmini var.

07.01.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
Citi, ABD'de işsizliğin yükselmesini bekliyor

Citi ekonomistleri, istihdam yaratımının Kasım ayındaki 227.000'den 120.000'e gerileyeceğini düşünüyor ve işsizlik oranının Kasım ayındaki %4,2'den %4,4'e yükselmesini bekliyor.

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Şu ana kadar yapılan anketlerde Aralık ayı için istihdam artış beklentisi 155 bin ve işsizlik oranının yüzde %4.2'de sabit kalması beklenmekte.

Citi, işsizliğin önümüzdeki birkaç ay içinde %4,5'e kadar çıkacağını düşünüyor ve bunun da piyasanın 2025'te şu anda beklenenden daha fazla Fed faiz indirimi tahminleri oluşturmasına neden olacağını düşünüyor.

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