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Uzmanpara Citi, Çin için büyüme tahminini yükseltti
Haberler Uzmanpara Citi, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Citi, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Citi, Çin'in GSYH büyüme tahminini son dönemde iyileşen politika uygulamalarına ve iyimser tüketim, yatırım verilerine atıfta bulunarak %4,6'dan %5'e yükseltti.

28.03.2024 - 11:02 | | Foreks Haber
Citi, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Bankanın ekonomistleri ayrıca emlak sektörünün istikrara kavuştuğuna dair işaretler gördüklerini de ifade etti.

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Citi ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Emlak düşük seviyelerde istikrara kavuşursa, ekonomiye olan sürüklenmeyi hafifletecek ve satın alma gücünü fazla mevduatta tutan hanehalkı güveninin iyileşmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Citi'nin ekonomistleri aynı zamanda emlak sektöründeki gerilemenin sürmesi, enerji yoğunluğu hedeflerinin geri gelmesiyle beklenenden daha yüksek kapasite kesintileri, yerel yönetim borçlarına getirilen kısıtlamaların sıkılaştırılması, ihracatın önündeki engeller ve yeni korumacılık gibi faktörlerin Çin'in büyümesi için risk oluşturduğu konusunda uyardı.

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