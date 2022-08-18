Citi çinko için fiyat beklentilerini yükseltti

Citibank geçtiği notta yılın ikinci yarısında çinko için ayı ve boğa durumlarını 2.800 dolar/ton ve 4.500 dolar/ton olarak revize etti.

Banka, Budel döküm tesisinin kapanması nedeniyle çinko piyasasının daha sıkı olmasının beklendiğini belirtti ve 2022 yılında küresel çinko piyasasının 197 bin, 2023 yılında 190 bin ton olmasını beklediklerini açıkladı.