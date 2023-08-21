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Citi en büyük birimini bölmeyi planlıyor

Citigroup'un bankanın en büyük birimi olan Kurumsal Müşteriler Grubu'nu 3'e bölmeyi planlıyor.

21.08.2023 - 08:28 |
Citi en büyük birimini bölmeyi planlıyor

Financial Times'ın haberine göre Citigroup CEO'su Jane Fraser bankanın en büyük bölümü olan Kurumsal Müşteriler Grubu'nu parçalamayı değerlendiriyor. 

FT'nin verdiği bilgiye CEO Fraser, Kurumsal Müşteriler Grubu'nu üç ana iş segmentine ayırmayı planlıyor. Kurumsal Müşteriler Grubu, yatırım ve kurumsal bankacılık, küresel piyasalar ve işlem hizmetleri olarak bölünecek 

FT'ye göre yeni birimler doğrudan Fraser'a rapor verecek olan mevcut başkanları tarafından yönetilecek.

Citi en büyük birimini bölmeyi planlıyor

Citi en büyük birimini bölmeyi planlıyor

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